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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 23:14 BJT

美国数据：2月消费者信心指数为96.4--经济咨商会

路透纽约2月24日 - 美国经济谘商会周二公布的数据显示，2月美国消费者信心指数降幅超预期，从数年高位回落。

经济咨商会报告称，2月美国消费者信心指数降至96.4，1月消费者信心指数被上修为103.8，初值为102.9。 2月数据为9月以来最低，且低于接受路透调查的经济学家预计的99.6。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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