美国数据：3月消费者信心指数急升至101.3--经济咨商会

路透纽约3月31日 - 美国经济谘商会周二公布3月美国消费者信心指数意外强劲反弹。

经济咨商会报告称，3月美国消费者信心指数升至101.3 ，2月消费者信心指数被上修至98.8，前值为96.4。

此前路透访问的分析师预估中值显示，3月消费者信心指数料为96.0。

3月美国消费者信心现况指数为109.1 ，2月数据修正为112.1，前值为110.2。

3月消费者信心预期指数为96.0，2月数据修正后为90.0，前值为87.2。

美国经济咨商会3月就业难获得指数为25.4，2月数据修正后为25.1，前值为26.2。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]