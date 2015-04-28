版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 22:23 BJT

美国数据：4月消费者信心指数意外降至12月以来最低的95.2--经济咨商会

路透4月28日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落。

经济咨商会称，4月消费者信心指数降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4，初值为101.3。

此前路透访问的分析师预估中值为102.5。

美国4月消费者预期指数为87.5，为2014年9月以来最低。

美国4月消费者一年通胀率预期为4.8%，为2007年2月以来最低。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐