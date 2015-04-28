美国数据：4月消费者信心指数意外降至12月以来最低的95.2--经济咨商会

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月28日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落。
经济咨商会称，4月消费者信心指数降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4，初值为101.3。
此前路透访问的分析师预估中值为102.5。
美国4月消费者预期指数为87.5，为2014年9月以来最低。
美国4月消费者一年通胀率预期为4.8%，为2007年2月以来最低。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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