美国数据：8月消费者信心指数反弹至101.5，远高于预估的93.4--世企研

路透8月25日 - 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布8月美国消费者信心指数反弹。

世企研报告称，8月美国消费者信心指数为101.5，为今年1月以来最高，远高于路透访问的分析师预估中值的93.4。

7月美国消费者信心指数从90.9被上修至91.0。

8月美国消费者信心现况指数为115.1，为2007年11月来最高，7月数据为104.0。