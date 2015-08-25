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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 22:19 BJT

美国数据：8月消费者信心指数反弹至101.5，远高于预估的93.4--世企研

路透8月25日 - 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布8月美国消费者信心指数反弹。

世企研报告称，8月美国消费者信心指数为101.5，为今年1月以来最高，远高于路透访问的分析师预估中值的93.4。

7月美国消费者信心指数从90.9被上修至91.0。

8月美国消费者信心现况指数为115.1，为2007年11月来最高，7月数据为104.0。

世企研7月就业难获得指数下降至21.9，7月数据被上修至27.4。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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