美国数据：8月消费者信心指数反弹至101.5，远高于预估的93.4--世企研

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月25日 - 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布8月美国消费者信心指数反弹。
世企研报告称，8月美国消费者信心指数为101.5，为今年1月以来最高，远高于路透访问的分析师预估中值的93.4。
7月美国消费者信心指数从90.9被上修至91.0。
8月美国消费者信心现况指数为115.1，为2007年11月来最高，7月数据为104.0。
世企研7月就业难获得指数下降至21.9，7月数据被上修至27.4。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。