表格：美国5月建筑支出增加0.1%，预估为增长0.5%--商务部

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透7月1日 - 美国商务部周二公布，美国5月建筑支出增长0.1%，至9,561亿美元，预估为增长0.5%。4月经修正后为增长0.8%，前值为增长0.2%。
美国5月民间建筑支出减少0.3%，公共建筑支出为增长1.0%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 5月 4月 14年5月/13年5月 整体支出 0.1 0.8 6.6 民间支出 -0.3 0.3 9.0 公共支出 1.0 2.1 1.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)