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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 22:05 BJT

表格：美国5月建筑支出增加0.1%，预估为增长0.5%--商务部

路透7月1日 - 美国商务部周二公布，美国5月建筑支出增长0.1%，至9,561亿美元，预估为增长0.5%。4月经修正后为增长0.8%，前值为增长0.2%。

美国5月民间建筑支出减少0.3%，公共建筑支出为增长1.0%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　5月 4月 14年5月/13年5月 整体支出 　 0.1 0.8 6.6 民间支出 　 -0.3 0.3 9.0 公共支出 　 1.0 2.1 1.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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