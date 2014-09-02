表格：美国7月建筑支出大增1.8%，预估为增长1.0%--商务部

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月2日 - 美国商务部周二公布，美国7月建筑支出增长1.8%，至2008年12月来最高的9,813亿美元，增幅为2012年5月来最大，预估为增长1.0%。6月经修正后为下滑0.9%，前值为下滑1.8%。
美国7月民间建筑支出增长1.4%，增幅为去年12月来最大，公共建筑支出猛增3.0%，增幅为去年10月来最大。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 7月 6月 14年7月/13年7月 整体支出 1.8 -0.9 8.2 民间支出 1.4 -0.6 10.9 公共支出 3.0 -1.8 2.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。