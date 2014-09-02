表格：美国7月建筑支出大增1.8%，预估为增长1.0%--商务部

路透9月2日 - 美国商务部周二公布，美国7月建筑支出增长1.8%，至2008年12月来最高的9,813亿美元，增幅为2012年5月来最大，预估为增长1.0%。6月经修正后为下滑0.9%，前值为下滑1.8%。