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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 22:14 BJT

表格：美国7月建筑支出大增1.8%，预估为增长1.0%--商务部

路透9月2日 - 美国商务部周二公布，美国7月建筑支出增长1.8%，至2008年12月来最高的9,813亿美元，增幅为2012年5月来最大，预估为增长1.0%。6月经修正后为下滑0.9%，前值为下滑1.8%。

美国7月民间建筑支出增长1.4%，增幅为去年12月来最大，公共建筑支出猛增3.0%，增幅为去年10月来最大。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　7月 6月 14年7月/13年7月 整体支出 　 1.8 -0.9 8.2 民间支出 　 1.4 -0.6 10.9 公共支出 　 3.0 -1.8 2.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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