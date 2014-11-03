版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 23:05 BJT

表格：美国9月建筑支出减少0.4%，预估为增长0.7%--商务部

路透11月3日 - 美国商务部周一公布，美国9月建筑支出减少0.4%，至9,509亿美元，预估为增长0.7%。8月经修正后为下滑0.5%，前值为下滑0.8%。

美国9月民间建筑支出回落0.1%；公共建筑支出减少1.3%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　9月 8月 14年9月/13年9月 整体支出 　 -0.4 -0.5 2.9 民间支出 　 -0.1 -0.3 3.4 公共支出 　 -1.3 -1.0 1.7(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐