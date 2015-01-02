表格：美国11月建筑支出下降0.3%，预估为增长0.3%--商务部

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透1月2日 - 美国商务部周五公布，美国11月建筑支出下降0.3%，至9,750亿美元，预估为增长0.3%。10月修正后为增长1.2%，前值为上升1.1%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 11月 10月 14年11月/13年11月 整体支出 -0.3 1.2 2.4 民间支出 0.3 0.5 2.0 公共支出 -1.7 2.8 3.2
年率(单位为10亿美元):
11月 10月 13年11月 整体支出 975.0 977.7 952.5 民间支出 697.7 695.7 683.9 公共支出 277.3 282.0 268.6(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李婷仪 审校 李军)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。