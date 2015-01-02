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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 23:07 BJT

表格：美国11月建筑支出下降0.3%，预估为增长0.3%--商务部

路透1月2日 - 美国商务部周五公布，美国11月建筑支出下降0.3%，至9,750亿美元，预估为增长0.3%。10月修正后为增长1.2%，前值为上升1.1%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 11月 10月 14年11月/13年11月 整体支出 　 -0.3 1.2 2.4 民间支出 　 0.3 0.5 2.0 公共支出 　 -1.7 2.8 3.2

年率(单位为10亿美元):

11月 10月 13年11月 整体支出 975.0 977.7 952.5 民间支出 697.7 695.7 683.9 公共支出 277.3 282.0 268.6(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李婷仪 审校 李军)
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