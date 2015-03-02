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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 23:18 BJT

表格：美国1月建筑支出下降1.1%，预估为增长0.3%--商务部

路透3月2日 - 美国商务部周一公布，美国1月建筑支出意外下跌，因民间和公共建筑支出下跌。

美国1月建筑支出下降1.1%，至年率9,714亿美元，预估为增长0.3%。美国1月建筑支出较上年同期上升1.8%。(完)

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