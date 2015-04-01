版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 22:09 BJT

表格：美国2月建筑支出下降0.1%，预估为持平--商务部

路透4月1日 - 美国商务部周三公布，美国2月建筑支出下降0.1%，至年率9,672亿美元，预估为持平。

美国2月建筑支出较上年同期上升2.1%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 2月 1月 15年2月/14年2月 整体支出 -0.1 -1.7 2.1 民间支出 　 0.2 -1.1 1.8 公共支出 　 -0.8 -3.2 3.1

年率(单位为10亿美元):

2月 1月 14年2月 整体支出 967.2 967.9 947.1 民间支出 698.2 696.9 686.2 公共支出 268.9 271.0 260.9(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐