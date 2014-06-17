表格：美国5月CPI较前月上扬0.4%，为2013年2月以来最大增幅

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透6月17日 - 美国劳工部周二公布：
* 5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%(预估为上涨0.2%)
* 5月CPI较上年同期上涨2.1%(预估为上涨2.0%)
* 5月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)
* 5月核心CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨1.9%)
* 5月民间部门每周平均实质所得下降0.1%(预估为上升0.2%)
* 5月CPI较前月增幅为2013年2月以来最大，核心CPI较上月增幅为2011年8月以来最大
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
5月 4月 14年5月/13年5月
整体CPI 0.4 0.3 2.1
扣除食品和能源 0.3 0.2 2.0
能源 0.9 0.3 3.3
食品饮料 0.4 0.4 2.4
食品 0.5 0.4 2.5
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
5月 4月 前值 14年5月/13年5月
百分比变动(%) -0.1 -0.2 -0.3 -0.1
(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。