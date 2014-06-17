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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 20:42 BJT

表格：美国5月CPI较前月上扬0.4%，为2013年2月以来最大增幅

路透6月17日 - 美国劳工部周二公布：

* 5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%(预估为上涨0.2%)

* 5月CPI较上年同期上涨2.1%(预估为上涨2.0%)

* 5月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)

* 5月核心CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨1.9%)

* 5月民间部门每周平均实质所得下降0.1%(预估为上升0.2%)

* 5月CPI较前月增幅为2013年2月以来最大，核心CPI较上月增幅为2011年8月以来最大

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

5月 4月 14年5月/13年5月

整体CPI 0.4 0.3 2.1

扣除食品和能源 0.3 0.2 2.0

能源 0.9 0.3 3.3

食品饮料 0.4 0.4 2.4

食品 0.5 0.4 2.5

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

5月 4月 前值 14年5月/13年5月

百分比变动(%) -0.1 -0.2 -0.3 -0.1

(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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