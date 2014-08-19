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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 20:36 BJT

表格：美国7月CPI较上年同期上涨2.0%，符合预估

路透8月19日 - 美国劳工部周二公布：

* 美国7月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)

* 美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

* 美国7月民间部门每周平均实质所得持平(预估为上升0.1%)

* 美国7月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨1.9%)

* 美国7月CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨2.0%)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

7月 6月 14年7月/13年7月

整体CPI 0.1 0.3 2.0

扣除食品和能源 0.1 0.1 1.9

能源 -0.3 1.6 2.6

食品饮料 0.3 持平 2.4

食品 0.4 0.1 2.5

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

7月 6月 前值 14年7月/13年7月

百分比变动(%) 持平　 持平　 持平　 0.3

(完)
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