表格：美国7月CPI较上年同期上涨2.0%，符合预估

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透8月19日 - 美国劳工部周二公布：
* 美国7月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)
* 美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)
* 美国7月民间部门每周平均实质所得持平(预估为上升0.1%)
* 美国7月核心CPI较上年同期上涨1.9%(预估为上涨1.9%)
* 美国7月CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨2.0%)
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
7月 6月 14年7月/13年7月
整体CPI 0.1 0.3 2.0
扣除食品和能源 0.1 0.1 1.9
能源 -0.3 1.6 2.6
食品饮料 0.3 持平 2.4
食品 0.4 0.1 2.5
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
7月 6月 前值 14年7月/13年7月
百分比变动(%) 持平 持平 持平 0.3
(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。