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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 20:37 BJT

表格：美国8月消费者物价指数较前月下降0.2%，较上年同期上涨1.7%

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

8月 7月 6月 14年8月/13年8月

整体CPI -0.2 0.1 0.3 1.7

扣除食品和能源 持平 0.1 0.1 1.7

能源 -2.6 -0.3 1.6 0.4

食品饮料 0.3 0.3 持平 2.6

食品 0.2 0.4 0.1 2.7

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

8月 7月 前值 14年8月/13年8月

百分比变动(%) 0.4　 持平　 持平　 0.4

(完)
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