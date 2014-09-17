表格：美国8月消费者物价指数较前月下降0.2%，较上年同期上涨1.7%

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
8月 7月 6月 14年8月/13年8月
整体CPI -0.2 0.1 0.3 1.7
扣除食品和能源 持平 0.1 0.1 1.7
能源 -2.6 -0.3 1.6 0.4
食品饮料 0.3 0.3 持平 2.6
食品 0.2 0.4 0.1 2.7
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
8月 7月 前值 14年8月/13年8月
百分比变动(%) 0.4 持平 持平 0.4
(完)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。