表格：美国3月CPI较前月上涨0.2%，低于市场预估的上升0.3%

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透4月17日 - 劳工部周五公布：
* 美国3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.3%)
* 美国3月CPI较上年同期下跌0.1%(预估为持平)
* 美国3月核心CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.7%)
* 美国3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)
* 美国3月民间部门每周平均实质所得下降0.2%
数据: 经季节调整 未经调整
3月 2月 15年3月/14年3月
整体CPI 0.2 0.2 -0.1
扣除食品和能源 0.2 0.2 1.8
能源 1.1 1.0 -18.3
食品 -0.2 0.2 2.3
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
3月 2月 前值 15年3月/14年3月
百分比变动(%) -0.2 -0.1 -0.1 2.2 (完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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