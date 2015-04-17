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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 20:52 BJT

表格：美国3月CPI较前月上涨0.2%，低于市场预估的上升0.3%

路透4月17日 - 劳工部周五公布：

* 美国3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.3%)

* 美国3月CPI较上年同期下跌0.1%(预估为持平)

* 美国3月核心CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.7%)

* 美国3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)

* 美国3月民间部门每周平均实质所得下降0.2%

数据: 经季节调整 未经调整

3月 2月 15年3月/14年3月

整体CPI 0.2 0.2 -0.1

扣除食品和能源 0.2 0.2 1.8

能源 1.1 1.0 -18.3

食品 -0.2 0.2 2.3

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

3月 2月 前值 15年3月/14年3月

百分比变动(%) -0.2 -0.1 -0.1 2.2 (完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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