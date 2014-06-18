版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 20:44 BJT

表格：美国第一季经常帐赤字扩大为1,111.6亿美元的2012年第三季来最高

路透6月18日 -

具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：

14年第一季 13年第四季 13年第一季

经常帐 -111.16 -87.32 -105.49 (完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐