表格：美国第二季经常帐赤字为985.1亿美元,低于预估

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透9月17日 - 美国商务部周三公布：
* 美国2季度经常帐赤字为985.1亿美元(预估为赤字1140.0亿美元)
具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：
14年 14年 13年
第二季 第一季 第二季
经常账收支 -98.51 -102.11 -106.15
商品与服务出口及收益所得(收入) 827.86 806.09 786.91
商品与服务出口 586.26 574.19 565.34
投资收益与薪酬收入 201.73 200.21 193.50
单项转移收入 39.87 31.69 28.08
商品与服务进口及收益支出(支付) 926.37 908.20 893.06
商品与服务进口 716.51 698.72 687.13
投资收益与薪酬支付 148.60 147.78 145.99
单项转移支付 61.26 61.70 59.93 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。