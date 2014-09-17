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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 20:38 BJT

表格：美国第二季经常帐赤字为985.1亿美元,低于预估

路透9月17日 - 美国商务部周三公布：

* 美国2季度经常帐赤字为985.1亿美元(预估为赤字1140.0亿美元)

具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：

14年 14年 13年

第二季 第一季 第二季

经常账收支 -98.51 -102.11 -106.15

商品与服务出口及收益所得(收入) 827.86 806.09 786.91

商品与服务出口 586.26 574.19 565.34

投资收益与薪酬收入 201.73 200.21 193.50

单项转移收入 39.87 31.69 28.08

商品与服务进口及收益支出(支付) 926.37 908.20 893.06

商品与服务进口 716.51 698.72 687.13

投资收益与薪酬支付 148.60 147.78 145.99

单项转移支付 61.26 61.70 59.93 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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