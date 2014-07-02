表格：美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%

美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透7月2日 - 美国商务部周三公布，美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%。4月经修正后为增长0.8%，前值为增长0.7%。
美国5月耐久财订单经修正后为下降0.9%，前值为下降1.0%。
美国5月制造业总库存增加0.8%，为2011年10月以来最大涨幅，4月为增长0.5%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
5月 4月 3月 总体新订单 -0.5 0.8 1.5
扣除运输 -0.1 0.6 0.8
扣除国防 0.2 持平 1.1 耐久财 -0.9 0.9 3.7 电脑/电子产品 -2.0 -1.8 7.2 运输设备 -2.9 1.8 5.2 非国防资本财 -0.5 -0.6 9.7 扣除飞机的非国防资本财
0.7 -1.1 4.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。