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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 22:08 BJT

表格：美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%

路透7月2日 - 美国商务部周三公布，美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%。4月经修正后为增长0.8%，前值为增长0.7%。

美国5月耐久财订单经修正后为下降0.9%，前值为下降1.0%。

美国5月制造业总库存增加0.8%，为2011年10月以来最大涨幅，4月为增长0.5%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

5月 4月 3月 总体新订单 -0.5 0.8 1.5

扣除运输 -0.1 0.6 0.8

扣除国防 0.2 持平 1.1 耐久财 -0.9 0.9 3.7 电脑/电子产品 -2.0 -1.8 7.2 运输设备 -2.9 1.8 5.2 非国防资本财 -0.5 -0.6 9.7 扣除飞机的非国防资本财

0.7 -1.1 4.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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