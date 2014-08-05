表格：美国6月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升0.6%

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透8月5日 - 美国商务部周二公布，美国6月工厂订单较上月上升1.1%，预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%，前值为下降0.5%。
美国6月耐久财订单经修正后为上升1.7%，前值为上升0.7%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
6月 5月 4月 总体新订单 1.1 -0.6 0.8
扣除运输 1.1 -0.2 0.6
扣除国防 1.0 持平 持平 耐久财 1.7 -0.9 0.9 电脑/电子产品 2.9 -1.3 -1.8 运输设备 1.3 -2.6 1.8 非国防资本财 3.4 -2.3 -0.6 扣除飞机的非国防资本财
-0.3 0.1 -0.3(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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