更正-表格：美国7月工厂订单较上月猛增创纪录的10.5%，预估为上升11.0%

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
(更正：因译文有误，标题中应为“7月”而非“6月”)
路透9月3日 - 美国商务部周三公布，美国7月工厂订单较上月上升10.5%，增幅为纪录最高，预估为上升11.0%。6月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.1%。
美国7月耐久财订单未修正，仍为猛增22.6%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
7月 6月 5月 总体新订单 10.5 1.5 -0.6
扣除运输 -0.8 1.4 -0.2
扣除国防 11.3 1.5 持平 耐久财 22.6 2.7 -0.9 电脑/电子产品 -1.7 3.8 -1.3 运输设备 74.1 2.2 -2.6 非国防资本财 60.6 5.1 -2.3 扣除飞机的非国防资本财
-0.7 5.4 -1.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 李军; 审校 母红)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译