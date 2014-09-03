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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 06:15 BJT

更正-表格：美国7月工厂订单较上月猛增创纪录的10.5%，预估为上升11.0%

(更正：因译文有误，标题中应为“7月”而非“6月”)

路透9月3日 - 美国商务部周三公布，美国7月工厂订单较上月上升10.5%，增幅为纪录最高，预估为上升11.0%。6月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.1%。

美国7月耐久财订单未修正，仍为猛增22.6%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

7月 6月 5月 总体新订单 10.5 1.5 -0.6

扣除运输 -0.8 1.4 -0.2

扣除国防 11.3 1.5 持平 耐久财 22.6 2.7 -0.9 电脑/电子产品 -1.7 3.8 -1.3 运输设备 74.1 2.2 -2.6 非国防资本财 60.6 5.1 -2.3 扣除飞机的非国防资本财

-0.7 5.4 -1.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 李军; 审校 母红)
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