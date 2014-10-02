表格：美国8月工厂订单较上月骤降10.1%，预估为回落9.3%

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透10月2日 - 美国商务部周四公布，美国8月工厂订单较上月骤降10.1%，预估为回落9.3%。7月确认为增长10.5%。
美国8月耐久财订单修正后为下降18.4%，前值为回落18.2%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
8月 7月 6月 总体新订单 -10.1 10.5 1.5
扣除运输 -0.1 -0.7 1.4
扣除国防 -10.3 11.3 1.5 耐久财 -18.4 22.5 2.7 电脑/电子产品 1.5 -0.8 3.8 运输设备 -42.2 73.3 2.2 非国防资本财 -36.4 60.9 5.1 扣除飞机的非国防资本财
0.4 -0.1 5.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)