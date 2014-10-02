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货币新闻 | 2014年 10月 2日 星期四 22:05 BJT

表格：美国8月工厂订单较上月骤降10.1%，预估为回落9.3%

路透10月2日 - 美国商务部周四公布，美国8月工厂订单较上月骤降10.1%，预估为回落9.3%。7月确认为增长10.5%。

美国8月耐久财订单修正后为下降18.4%，前值为回落18.2%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

8月 7月 6月 总体新订单 -10.1 10.5 1.5

扣除运输 -0.1 -0.7 1.4

扣除国防 -10.3 11.3 1.5 耐久财 -18.4 22.5 2.7 电脑/电子产品 1.5 -0.8 3.8 运输设备 -42.2 73.3 2.2 非国防资本财 -36.4 60.9 5.1 扣除飞机的非国防资本财

0.4 -0.1 5.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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