表格：美国9月工厂订单较上月下跌0.6%，和预估一致

快讯提示：福特汽车第一季每股盈余0.40美元，营收为391.5亿美元
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路透11月4日 - 美国商务部周二公布，美国9月工厂订单较上月下跌0.6%，和预估一致。8月经修正后为下跌10.0%，前值为骤降10.1%。
美国9月耐久财订单修正后为下跌1.1%，前值为下跌1.3%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
9月 8月 7月 总体新订单 -0.6 -10.0 10.5
扣除运输 持平 持平 -0.7
扣除国防 -0.6 -10.3 11.3 耐久财 -1.1 -18.3 22.5 电脑/电子产品 -2.3 1.7 -0.8 运输设备 -3.5 -42.4 73.3 非国防资本财 -5.2 -36.4 60.9 扣除飞机的非国防资本财
-1.6 0.4 -0.1(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。