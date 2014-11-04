版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 23:08 BJT

表格：美国9月工厂订单较上月下跌0.6%，和预估一致

路透11月4日 - 美国商务部周二公布，美国9月工厂订单较上月下跌0.6%，和预估一致。8月经修正后为下跌10.0%，前值为骤降10.1%。

美国9月耐久财订单修正后为下跌1.1%，前值为下跌1.3%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

9月 8月 7月 总体新订单 -0.6 -10.0 10.5

扣除运输 持平 持平 -0.7

扣除国防 -0.6 -10.3 11.3 耐久财 -1.1 -18.3 22.5 电脑/电子产品 -2.3 1.7 -0.8 运输设备 -3.5 -42.4 73.3 非国防资本财 -5.2 -36.4 60.9 扣除飞机的非国防资本财

-1.6 0.4 -0.1(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐