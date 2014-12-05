表格：美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透12月5日 - 美国商务部周五公布，美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平。9月经修正后为下跌0.5%，前值为下降0.6%。
美国10月耐久财订单修正后为增长0.3%，前值为增长0.4%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
11月 10月 9月 总体新订单 -0.7 -0.5 -10.0
扣除运输 -1.4 持平 持平
扣除国防 -1.2 -0.6 -10.3 耐久财 0.3 -0.7 -18.3 电脑/电子产品 -0.1 -2.0 1.7 运输设备 3.4 -3.1 -42.4 非国防资本财 -0.4 -4.8 -36.4 扣除飞机的非国防资本财
-1.6 -1.1 0.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 王丽鑫；审校 母红)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。