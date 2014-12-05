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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 23:12 BJT

表格：美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平

路透12月5日 - 美国商务部周五公布，美国10月工厂订单较上月下滑0.7%，预估为持平。9月经修正后为下跌0.5%，前值为下降0.6%。

美国10月耐久财订单修正后为增长0.3%，前值为增长0.4%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

11月 10月 9月 总体新订单 -0.7 -0.5 -10.0

扣除运输 -1.4 持平 持平

扣除国防 -1.2 -0.6 -10.3 耐久财 0.3 -0.7 -18.3 电脑/电子产品 -0.1 -2.0 1.7 运输设备 3.4 -3.1 -42.4 非国防资本财 -0.4 -4.8 -36.4 扣除飞机的非国防资本财

-1.6 -1.1 0.4(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 王丽鑫；审校 母红)
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