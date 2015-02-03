表格：美国12月工厂订单较上月下跌3.4%，预估为下降2.2%

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透2月3日 - 美国商务部周二公布，美国12月工厂订单较上月下跌3.4%，预估为下降2.2%。11月下修为下跌1.7%，前值为下跌0.7%。
美国12月耐久财订单修正后为下跌3.3%，前值为下降3.4%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
12月 11月 10月 总体新订单 -3.4 -1.7 -0.7
扣除运输 -2.3 -1.3 -1.5
扣除国防 -3.2 -1.3 -1.2 耐久财 -3.3 -2.2 0.3 电脑/电子产品 -1.6 -0.6 持平 运输设备 -9.1 -4.0 3.5 非国防资本财 -9.3 -1.5 持平 扣除飞机的非国防资本财
0.2 -0.5 -0.9(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红；审校 李军)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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