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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 23:06 BJT

表格：美国12月工厂订单较上月下跌3.4%，预估为下降2.2%

路透2月3日 - 美国商务部周二公布，美国12月工厂订单较上月下跌3.4%，预估为下降2.2%。11月下修为下跌1.7%，前值为下跌0.7%。

美国12月耐久财订单修正后为下跌3.3%，前值为下降3.4%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

12月 11月 10月 总体新订单 -3.4 -1.7 -0.7

扣除运输 -2.3 -1.3 -1.5

扣除国防 -3.2 -1.3 -1.2 耐久财 -3.3 -2.2 0.3 电脑/电子产品 -1.6 -0.6 持平 运输设备 -9.1 -4.0 3.5 非国防资本财 -9.3 -1.5 持平 扣除飞机的非国防资本财

0.2 -0.5 -0.9(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红；审校 李军)
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