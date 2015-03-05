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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 23:24 BJT

表格：美国1月工厂订单较上月减少0.2%，预估为上升0.2%

路透3月5日 - 美国商务部周四公布，1月工厂订单较上月减少0.2%，预估为上升0.2%，12月为下跌3.5%。

美国1月耐久财订单确定为上升2.8%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

1月 12月 11月 总体新订单 -0.2 -3.5 -1.7

扣除运输 -1.8 -2.3 -1.3

扣除国防 -0.2 -3.3 -1.3 耐久财 2.8 -3.7 -2.2 电脑/电子产品 1.7 -1.5 -0.6 运输设备 9.7 -10.0 -4.0 非国防资本财 9.4 -10.1 -1.5 扣除飞机的非国防资本财

0.5 -0.5 -0.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 张涛)
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