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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 22:07 BJT

表格：美国2月工厂订单较上月增长0.2%，预估为下跌0.5%

路透4月2日 - 美国商务部周四公布，2月工厂订单较上月增长0.2%，预估为下跌0.5%，1月经修正后为下跌0.7%，前值为下降0.2%。

美国2月耐久财订单确定为下跌1.4%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

2月 1月 12月 总体新订单 0.2 -0.7 -3.5

扣除运输 0.8 -2.3 -2.3

扣除国防 0.4 -0.6 -3.3 耐久财 -1.4 1.9 -3.7 电脑/电子产品 -0.7 0.8 -1.5 运输设备 -3.3 8.9 -10.0 非国防资本财 -2.3 8.5 -10.1 扣除飞机的非国防资本财

-1.1 -0.3 -0.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

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