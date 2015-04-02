表格：美国2月工厂订单较上月增长0.2%，预估为下跌0.5%

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透4月2日 - 美国商务部周四公布，2月工厂订单较上月增长0.2%，预估为下跌0.5%，1月经修正后为下跌0.7%，前值为下降0.2%。
美国2月耐久财订单确定为下跌1.4%。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
2月 1月 12月 总体新订单 0.2 -0.7 -3.5
扣除运输 0.8 -2.3 -2.3
扣除国防 0.4 -0.6 -3.3 耐久财 -1.4 1.9 -3.7 电脑/电子产品 -0.7 0.8 -1.5 运输设备 -3.3 8.9 -10.0 非国防资本财 -2.3 8.5 -10.1 扣除飞机的非国防资本财
-1.1 -0.3 -0.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)