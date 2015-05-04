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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 22:07 BJT

表格：美国3月工厂订单较上月增长2.1%，预估为增长2.0%

路透5月4日 - 美国商务部周一公布，3月工厂订单较上月增长2.1%，预估为增长2.0%，2月经修正后为下跌0.1%，前值为增长0.2%。

美国3月耐久财订单经修正后为增长4.4%，前值为增长4.0%。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

3月 2月 1月 总体新订单 2.1 -0.1 -0.7

扣除运输 持平 0.1 -2.3

扣除国防 1.3 0.1 -0.6 耐久财 　 4.4 -1.4 1.9 电脑/电子产品 　 7.2 -0.5 0.8 运输设备 13.5 -1.7 8.9 非国防资本财 　 4.0 -2.0 8.5 扣除飞机的非国防资本财

　 0.1 -2.0 -0.3(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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