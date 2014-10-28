表格：美国9月耐久财订单较前月下降1.3%，预估为增长0.5%

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月28日 - 美国商务部周二公布，
* 美国9月扣除国防的耐久财订单下降1.5%
* 9月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.3%(市场预估为增长0.5%)
* 9月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.2%(市场预估为增长0.5%)
* 9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%(市场预估为增长0.6%)
* 9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下2014年1月以来最大降幅(市场预估为成长0.6%)
* 9月一般机械订单下滑2.8%，为2013年2月以来最大降幅
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
9月 8月 7月
总体新订单 -1.3 -18.3 22.5
扣除运输 -0.2 0.7 -0.6
扣除国防 -1.5 -19.1 24.9
电脑/电子产品 -2.5 1.7 -0.8
运输设备 -3.7 -42.4 73.3
资本财 -4.2 -34.1 52.5
非国防资本财 -5.4 -36.5 60.9
扣除飞机的
非国防资本财 -1.7 0.3 -0.1
(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选