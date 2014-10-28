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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 20:43 BJT

表格：美国9月耐久财订单较前月下降1.3%，预估为增长0.5%

路透10月28日 - 美国商务部周二公布，

* 美国9月扣除国防的耐久财订单下降1.5%

* 9月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.3%(市场预估为增长0.5%)

* 9月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.2%(市场预估为增长0.5%)

* 9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%(市场预估为增长0.6%)

* 9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下2014年1月以来最大降幅(市场预估为成长0.6%)

* 9月一般机械订单下滑2.8%，为2013年2月以来最大降幅

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

9月 8月 7月

总体新订单 -1.3 -18.3 22.5

扣除运输 -0.2 0.7 -0.6

扣除国防 -1.5 -19.1 24.9

电脑/电子产品 -2.5 1.7 -0.8

运输设备 -3.7 -42.4 73.3

资本财 -4.2 -34.1 52.5

非国防资本财 -5.4 -36.5 60.9

扣除飞机的

非国防资本财 -1.7 0.3 -0.1

(完)
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