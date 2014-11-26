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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 21:46 BJT

表格：美国10月耐久财订单较前月增长0.4%，市场预估为下降0.6%

路透11月26日 - 美国商务部周三公布，

* 美国10月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.4%(市场预估为下降0.6%)

* 美国10月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.9%(市场预估为增长0.5%)

* 美国10月扣除国防的耐久财订单下降0.6%

* 美国10月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.3%(市场预估为增长1.0%)

* 美国10月扣除运输的耐久财订单较前月降幅创下2013年12月来最大

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

10月 9月 8月

总体新订单 0.4 -0.9 -18.3

扣除运输 -0.9 0.2 0.7

扣除国防 -0.6 -1.2 -19.0

电脑/电子产品 0.1 -2.0 1.7

运输设备 3.4 -3.3 -42.4

资本财 1.0 -3.9 -34.1

非国防资本财 -0.1 -5.1 -36.4

扣除飞机的

非国防资本财 -1.3 -1.3 0.4

(完)
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