表格：美国11月耐久财订单较前月下降0.7%，市场预估为增长2.9%

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 美国商务部周二公布，
* 美国11月耐久财(耐用品)订单较前月下降0.7%(市场预估为增长2.9%)
* 11月扣除飞机的非国防资本财订单较前月持平(市场预估为增长1.5%)
* 11月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.4%(市场预估为增长1.0%)
* 11月扣除国防的耐久财订单下降0.1%
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
11月 10月 9月
总体新订单 -0.7 0.3 -0.7
扣除运输 -0.4 -1.0 0.3
扣除国防 -0.1 -0.6 -1.0
电脑/电子产品 -1.8 0.1 -2.0
运输设备 -1.2 3.3 -3.1
资本财 -0.4 1.0 -3.7
非国防资本财 0.5 -0.1 -4.8
扣除飞机的
非国防资本财 持平 -1.9 -1.1
(完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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