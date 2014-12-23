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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 21:46 BJT

表格：美国11月耐久财订单较前月下降0.7%，市场预估为增长2.9%

路透12月23日 - 美国商务部周二公布，

* 美国11月耐久财(耐用品)订单较前月下降0.7%(市场预估为增长2.9%)

* 11月扣除飞机的非国防资本财订单较前月持平(市场预估为增长1.5%)

* 11月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.4%(市场预估为增长1.0%)

* 11月扣除国防的耐久财订单下降0.1%

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

11月 10月 9月

总体新订单 -0.7 0.3 -0.7

扣除运输 -0.4 -1.0 0.3

扣除国防 -0.1 -0.6 -1.0

电脑/电子产品 -1.8 0.1 -2.0

运输设备 -1.2 3.3 -3.1

资本财 -0.4 1.0 -3.7

非国防资本财 0.5 -0.1 -4.8

扣除飞机的

非国防资本财 持平 -1.9 -1.1

(完)
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