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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 20:36 BJT

表格：美国2月耐久财订单较前月下降1.4%，市场预估为增长0.4%

路透3月25日 - 美国商务部周三公布，

* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.4%(市场预估为增长0.4%)

* 美国2月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.4%(市场预估为增长0.3%)

* 美国2月扣除国防的耐久财订单下降1.0%

* 美国2月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.4%(市场预估为增长0.3%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

2月 1月 12月

总体新订单 -1.4 2.0 -3.7

扣除运输 -0.4 -0.7 -0.8

扣除国防 -1.0 2.3 -3.2

电脑/电子产品 -0.1 1.3 -1.5

运输设备 -3.5 8.8 -10.0

资本财 -1.5 7.3 -10.3

非国防资本财 -2.6 8.8 -10.1

扣除飞机的

非国防资本财 -1.4 -0.1 -0.5 (完)

(编译 高琦 审校 王洋)

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