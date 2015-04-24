表格：美国3月耐久财订单较前月增长4.0%，远高于市场预估的增加0.6%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月24日 - 美国商务部周五公布：
* 3月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.0%(市场预估为增长0.6%)
* 3月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.2%(市场预估为增长0.3%)
* 3月扣除国防的耐久财订单增长2.6%
* 3月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.5%(市场预估为增长0.3%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
3月 2月 1月
总体新订单 4.0 -1.4 1.9 扣除运输 -0.2 -1.3 -0.9
扣除国防 2.6 -1.0 2.2
电脑/电子产品 3.0 -1.2 0.8
运输设备 13.5 -1.8 8.9
资本财 4.8 -1.3 7.1 非国防资本财 3.5 -2.2 8.5
扣除飞机的
非国防资本财 -0.5 -2.2 -0.3 (完)
(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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