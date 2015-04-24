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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 20:45 BJT

表格：美国3月耐久财订单较前月增长4.0%，远高于市场预估的增加0.6%

路透4月24日 - 美国商务部周五公布：

* 3月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.0%(市场预估为增长0.6%)

* 3月扣除运输的耐久财订单较前月下降0.2%(市场预估为增长0.3%)

* 3月扣除国防的耐久财订单增长2.6%

* 3月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.5%(市场预估为增长0.3%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

3月 2月 1月

总体新订单　　　　4.0 -1.4 1.9 　　扣除运输　　　　 -0.2 -1.3 -0.9

扣除国防 2.6 -1.0 2.2

电脑/电子产品 3.0 -1.2 0.8

运输设备 13.5 -1.8 8.9

资本财　　　　　　4.8 -1.3 7.1 　　非国防资本财　　　3.5 -2.2 8.5

扣除飞机的

非国防资本财 -0.5 -2.2 -0.3　(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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