版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 20:40 BJT

美国数据：纽约联储9月制造业指数锐增至19.01，受助于新订单和就业

参与路透调查的分析师预估为16.0。

新订单指数从14.14升至16.86，而库存继续缩减，尽管步伐较慢；库存指数从8月的-14.77来到-7.61。

雇佣指数从13.64下降到3.26。

未来六个月的景气状况指数升至46.72，8月时该指数在46.76。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐