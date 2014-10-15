美国数据：纽约联储10月制造业指数自约五年高点回落，创4月来新低

路透纽约10月15日 - 纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数降至4月以来最低，上月则是创下近五年来最佳表现。

纽约联邦储备银行10月制造业指数从9月的27.54骤降至6.17，9月读数为2009年10月以来最高。

参与路透调查的分析师预估为20.50。

新订单指数从16.86降至4月以来最低1.73，而库存指数从负7.61回升至2.27。

雇佣指数从3.26回升至10.23。