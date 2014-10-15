美国数据：纽约联储10月制造业指数自约五年高点回落，创4月来新低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约10月15日 - 纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数降至4月以来最低，上月则是创下近五年来最佳表现。
纽约联邦储备银行10月制造业指数从9月的27.54骤降至6.17，9月读数为2009年10月以来最高。
参与路透调查的分析师预估为20.50。
新订单指数从16.86降至4月以来最低1.73，而库存指数从负7.61回升至2.27。
雇佣指数从3.26回升至10.23。
未来六个月的景气状况指数降至41.66，9月时该指数在46.72。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。