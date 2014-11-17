美国数据：纽约联储11月制造业指数上升，扭转前月的疲势

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透纽约11月17日 - 纽约联邦储备银行周一在一份报告中表示，11月制造业指数上升，扭转10月时的疲势。
纽约联邦储备银行11月制造业指数从10月的6.17升至10.16。
参与路透调查的分析师预估为11。
新订单指数从10月的负1.73升至正9.14，而库存指数从2.27降至零。
雇佣指数从10.23降至8.51。
未来六个月的景气状况指数升至47.61，10月时该指数在41.66。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。