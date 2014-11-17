美国数据：纽约联储11月制造业指数上升，扭转前月的疲势

路透纽约11月17日 - 纽约联邦储备银行周一在一份报告中表示，11月制造业指数上升，扭转10月时的疲势。

纽约联邦储备银行11月制造业指数从10月的6.17升至10.16。

参与路透调查的分析师预估为11。

新订单指数从10月的负1.73升至正9.14，而库存指数从2.27降至零。