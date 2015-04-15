美国数据：纽约联储4月制造业指数意外降至负1.19，连三月表现疲弱

纽约联储4月纽约州制造业指数从3月的6.90，降至负1.19，为12月以来首度降为负值。

路透调查访问的分析师原本预估该指数将升至7.0。数据高于零表明行业扩张。

4月新订单指数自上月的负2.39，降至负6.0，为2013年1月以来最低水准。价格支付指数由12.37升至19.15，为9月以来最高水平。