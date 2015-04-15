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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 21:01 BJT

美国数据：纽约联储4月制造业指数意外降至负1.19，连三月表现疲弱

路透纽约4月15日 - 纽约联储周三发布调查显示，纽约州4月制造业活动意外萎缩，连续第三个月表现疲弱，因新订单增长步伐降至数年低位。

纽约联储4月纽约州制造业指数从3月的6.90，降至负1.19，为12月以来首度降为负值。

路透调查访问的分析师原本预估该指数将升至7.0。数据高于零表明行业扩张。

4月新订单指数自上月的负2.39，降至负6.0，为2013年1月以来最低水准。价格支付指数由12.37升至19.15，为9月以来最高水平。

就业成长步伐骤降，就业指数自18.56降至9.57。

未来六个月的景气状况指数自30.72，升至37.06。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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