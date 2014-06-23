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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 22:04 BJT

表格：美国5月成屋销售按月增长4.9%，年率为489万户--NAR

路透6月23日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售较前月增长4.9%，年率为489万户，预估为473万户。4月修正后为466万户，前值为465万户。

经季节调整后的5月成屋销售数据如下:

5月 　 4月 4月初值 3月 2013年5月 销售量年率(百万户) 4.89 4.66 4.65 4.59 5.15

　5月 4月 4月初值 2014年5月/2013年5月 变动率(%) 4.9 1.5 1.3 -5.0

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