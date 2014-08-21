表格：美国7月成屋销售按月增长2.4%，年率升至去年9月来最高515万户--NAR

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透8月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高，预估为502万户。6月修正后为503万户，前值为504万户。
美国6月成屋销售较前月增长2.4%，前值为增长2.6%。
经季节调整后的7月成屋销售数据如下:
7月 6月 6月初值 5月 2013年7月 销售量年率(百万户) 5.15 5.03 5.04 4.91 5.38
7月 6月 6月初值 2014年7月/2013年7月 变动率(%) 2.4 2.4 2.6 -4.3
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。