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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 22:18 BJT

表格：美国7月成屋销售按月增长2.4%，年率升至去年9月来最高515万户--NAR

路透8月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高，预估为502万户。6月修正后为503万户，前值为504万户。

美国6月成屋销售较前月增长2.4%，前值为增长2.6%。

经季节调整后的7月成屋销售数据如下:

7月 　 6月 6月初值 5月 2013年7月 销售量年率(百万户) 5.15 5.03 5.04 4.91 5.38

　7月 6月 6月初值 2014年7月/2013年7月 变动率(%) 2.4 2.4 2.6 -4.3

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