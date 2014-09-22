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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 22:08 BJT

表格：美国8月成屋销售按月下降1.8%，年率为505万户--NAR

路透9月22日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售较前月下降1.8%，年率为505万户，预估为520万户。7月修正后为514万户，前值为515万户。

美国7月成屋销售修正后为较前月增长2.2%，前值为增长2.4%。

经季节调整后的8月成屋销售数据如下:

8月 　 7月 7月初值 6月 2013年8月 销售量年率(百万户) 5.05 5.14 5.15 5.03 5.33

　8月 7月 7月初值 2014年8月/2013年8月 变动率(%) -1.8 2.2 2.4 -5.3

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