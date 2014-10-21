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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 22:09 BJT

表格：美国9月成屋销售按月增长2.4%，年率为517万户--NAR

路透10月21日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布，美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率为517万户，为去年9月来最高，预估为510万户。8月成屋销售年率确定为505万户。

经季节调整后的9月成屋销售数据如下:

9月 　 8月 8月初值 7月 2013年9月 销售量年率(百万户) 5.17 5.05 5.05 5.14 5.26

　9月 8月 8月初值 2014年9月/2013年9月 变动率(%) 2.4 -1.8 -1.8 -1.7

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