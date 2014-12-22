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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 23:06 BJT

表格：美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率为5月来最低的493万户--NAR

路透12月22日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率为493万户，预估为520万户。10月经修正后为525万户，前值为526万户。

经季节调整后的11月成屋销售数据如下:

11月 10月 10月初值 9月 2013年11月 销售量年率(百万户) 4.93 5.25 5.26 5.18 4.83

11月 10月 10月初值 2014年11月/2013年11月 变动率(%) -6.1 1.4 1.5 2.1(完)

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