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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 23:06 BJT

表格：美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户--NAR

路透1月23日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。11月经修正后为492万户，前值为493万户。

经季节调整后的12月成屋销售数据如下:

12月 11月 11月初值 10月 2013年12月 销售量年率(百万户) 5.04 4.92 4.93 5.25 4.87

12月 11月 11月初值 2014年12月/2013年12月 变动率(%) 2.4 -6.3 -6.1 3.5(完)

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