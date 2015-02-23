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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 23:04 BJT

表格：美国1月成屋销售按月减少4.9%，年率为482万户--NAR

路透2月23日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋销售按月减少4.9%，年率为482万户，预估为497万户。12月经修正后为507万户，前值为504万户。

经季节调整后的1月成屋销售数据如下:

1月 12月 12月初值 11月 2014年1月 销售量年率(百万户) 4.82 5.07 5.04 4.95 4.67

1月 12月 12月初值 2015年1月/2014年1月 变动率(%) -4.9 2.4 2.4 3.2(完)

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