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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 22:08 BJT

表格：美国3月成屋销售按月急增6.1%，年率为519万户--NAR

路透4月22日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售按月增长6.1%，年率为519万户，预估为503万户。2月修正为489万户，前值为488万户。

经季节调整后的3月成屋销售数据如下:

3月 2月 2月初值 　1月 2014年3月 销售量年率(百万户) 5.19 4.89 4.88 4.82 4.70

3月 2月 2月初值 2015年3月/2014年3月 变动率(%) 6.1 1.5 1.2 10.4(完)

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