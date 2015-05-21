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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 22:04 BJT

表格：美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户--NAR

路透5月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户，预估为524万户。3月经修正后为521万户，前值为519万户。

经季节调整后的4月成屋销售数据如下:

4月 3月 3月初值 　2月 2014年4月 销售量年率(百万户) 5.04 5.21 5.19 4.89 4.75

4月 3月 3月初值 2015年4月/2014年4月 变动率(%) -3.3 6.5 6.1 6.1(完)

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