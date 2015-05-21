表格：美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户--NAR

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户，预估为524万户。3月经修正后为521万户，前值为519万户。
经季节调整后的4月成屋销售数据如下:
4月 3月 3月初值 2月 2014年4月 销售量年率(百万户) 5.04 5.21 5.19 4.89 4.75
4月 3月 3月初值 2015年4月/2014年4月 变动率(%) -3.3 6.5 6.1 6.1(完)
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