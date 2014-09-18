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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 20:39 BJT

表格：美国8月房屋开工下降14.4%，降幅创2013年4月来最大

路透9月18日 - 美国商务部公布：

* 美国8月房屋开工下降14.4%

* 美国8月建筑许可减少5.6%

* 美国8月房屋开工年率为95.6万户(预估为104.0万户)

* 美国8月建筑许可年率为99.8万户(预估为104.5万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 8月 7月 6月 14年8月/13年8月

房屋开工　 -14.4 22.9 -7.6 8.0

建筑许可 -5.6 8.6 -3.2 5.3

年率(千户) 8月 7月 6月 13年8月

房屋开工 956 1,117 909 885

建筑许可　 998 1,057 973 948

房屋开工(千户) 8月 7月 6月 13年8月

独栋房屋 643 659 593 617

多户房屋 313 458 316 268

建筑许可(千户) 8月 7月 6月 13年8月

独栋房屋 626 631 634 631

多户房屋 372 426 339 317 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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