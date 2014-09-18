表格：美国8月房屋开工下降14.4%，降幅创2013年4月来最大

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透9月18日 - 美国商务部公布：
* 美国8月房屋开工下降14.4%
* 美国8月建筑许可减少5.6%
* 美国8月房屋开工年率为95.6万户(预估为104.0万户)
* 美国8月建筑许可年率为99.8万户(预估为104.5万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 8月 7月 6月 14年8月/13年8月
房屋开工 -14.4 22.9 -7.6 8.0
建筑许可 -5.6 8.6 -3.2 5.3
年率(千户) 8月 7月 6月 13年8月
房屋开工 956 1,117 909 885
建筑许可 998 1,057 973 948
房屋开工(千户) 8月 7月 6月 13年8月
独栋房屋 643 659 593 617
多户房屋 313 458 316 268
建筑许可(千户) 8月 7月 6月 13年8月
独栋房屋 626 631 634 631
多户房屋 372 426 339 317 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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