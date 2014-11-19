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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 21:36 BJT

表格：美国10月房屋开工下降2.8%，建筑许可增长4.8%

路透11月19日 - 美国商务部公布：

* 美国10月房屋开工下降2.8%

* 美国10月建筑许可年率为108.0万户(预估为104.0万户)

* 美国10月建筑许可增长4.8%

* 美国10月房屋开工年率为100.9万户(预估为102.5万户)

* 美国10月独栋房屋开工增长4.2%至69.6万户，创下2013年11月以来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 10月 9月 8月 14年10月/13年10月

房屋开工　 -2.8 7.8 -12.3 7.8

建筑许可 4.8 2.8 -5.1 1.2

年率(千户) 10月 9月 8月 13年10月

房屋开工 1,009 1,038 963 936

建筑许可　 1,080 1,031 1,003 1,067

房屋开工(千户) 10月 9月 8月 13年10月

独栋房屋 696 668 641 603

多户房屋 313 370 322 333

建筑许可(千户) 10月 9月 8月 13年10月

独栋房屋 640 631 627 625

多户房屋 440 400 376 442(完)
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