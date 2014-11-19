表格：美国10月房屋开工下降2.8%，建筑许可增长4.8%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月19日 - 美国商务部公布：
* 美国10月房屋开工下降2.8%
* 美国10月建筑许可年率为108.0万户(预估为104.0万户)
* 美国10月建筑许可增长4.8%
* 美国10月房屋开工年率为100.9万户(预估为102.5万户)
* 美国10月独栋房屋开工增长4.2%至69.6万户，创下2013年11月以来最高
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 10月 9月 8月 14年10月/13年10月
房屋开工 -2.8 7.8 -12.3 7.8
建筑许可 4.8 2.8 -5.1 1.2
年率(千户) 10月 9月 8月 13年10月
房屋开工 1,009 1,038 963 936
建筑许可 1,080 1,031 1,003 1,067
房屋开工(千户) 10月 9月 8月 13年10月
独栋房屋 696 668 641 603
多户房屋 313 370 322 333
建筑许可(千户) 10月 9月 8月 13年10月
独栋房屋 640 631 627 625
多户房屋 440 400 376 442(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。