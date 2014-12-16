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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 21:38 BJT

表格：美国11月房屋开工下降1.6%，建筑许可减少5.2%

路透12月16日 - 美国商务部周二公布：

* 美国11月房屋开工年率为102.8万户(预估为104.0万户)

* 美国11月建筑许可减少5.2%

* 美国11月房屋开工下降1.6%

* 美国11月建筑许可年率为103.5万户(预估为106.0万户)

* 美国11月建筑许可降幅创2014年1月以来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 11月 10月 9月 14年11月/13年11月

房屋开工　 -1.6 1.7 6.7 -7.0

建筑许可 -5.2 5.9 2.8 -0.2

年率(千户) 11月 10月 9月 13年11月

房屋开工 1,028 1,045 1,028 1,105

建筑许可　 1,035 1,092 1,031 1,037

房屋开工(千户) 11月 10月 9月 13年11月

独栋房屋 677 716 663 710

多户房屋 351 329 365 395

建筑许可(千户) 11月 10月 9月 13年11月

独栋房屋 639 647 631 645

多户房屋 396 445 400 392(完)
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