表格：美国12月房屋开工上扬4.4%，建筑许可降低1.9%

标题新闻：加拿大3月建筑许可较前月下降5.8%，2月修正后为下降2.8%--统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透1月21日 - 美国商务部周三公布：
* 美国12月房屋开工上升4.4%
* 12月建筑许可减少1.9%
* 12月房屋开工年率为108.9万户(预估为104.0万户)
* 12月建筑许可年率为103.2万户(预估为105.5万户)
* 12月独栋房屋开工增长7.2%至728,000户，为2008年3月以来最高
* 12月独栋房屋建筑许可增长4.5%至667,000户，为2008年1月以来最高
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 12月 11月 10月 14年12月/13年12月
房屋开工 4.4 -4.5 6.2 5.3
建筑许可 -1.9 -3.7 5.9 1.0
年率(千户) 12月 11月 10月 13年12月
房屋开工 1,089 1,043 1,092 1,034
建筑许可 1,032 1,052 1,092 1,022
房屋开工(千户) 12月 11月 10月 13年12月
独栋房屋 728 679 716 675
多户房屋 361 364 376 359
建筑许可(千户) 12月 11月 10月 13年12月
独栋房屋 667 638 647 617
多户房屋 365 414 445 405 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g