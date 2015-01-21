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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 21:37 BJT

表格：美国12月房屋开工上扬4.4%，建筑许可降低1.9%

路透1月21日 - 美国商务部周三公布：

* 美国12月房屋开工上升4.4%

* 12月建筑许可减少1.9%

* 12月房屋开工年率为108.9万户(预估为104.0万户)

* 12月建筑许可年率为103.2万户(预估为105.5万户)

* 12月独栋房屋开工增长7.2%至728,000户，为2008年3月以来最高

* 12月独栋房屋建筑许可增长4.5%至667,000户，为2008年1月以来最高

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 12月 11月 10月 14年12月/13年12月

房屋开工　 4.4 -4.5 6.2 5.3

建筑许可 -1.9 -3.7 5.9 1.0

年率(千户) 12月 11月 10月 13年12月

房屋开工 1,089 1,043 1,092 1,034

建筑许可　 1,032 1,052 1,092 1,022

房屋开工(千户) 12月 11月 10月 13年12月

独栋房屋 728 679 716 675

多户房屋 361 364 376 359

建筑许可(千户) 12月 11月 10月 13年12月

独栋房屋 667 638 647 617

多户房屋 365 414 445 405 (完)
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