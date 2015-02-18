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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 22:22 BJT

表格：美国1月房屋开工下滑2.0%，建筑许可减少0.7%

路透2月18日 - 美国商务部周三公布：

* 美国1月房屋开工下降2.0%

* 1月建筑许可减少0.7%

* 1月房屋开工年率为106.5万户(预估为107.0万户)

* 1月建筑许可年率为105.3万户(预估为106.9万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月 12月 11月 15年1月/14年1月

房屋开工　 -2.0 7.1 -7.1 18.7

建筑许可 -0.7 持平 -3.8 8.1

年率(千户) 1月 12月 11月 14年1月

房屋开工 1,065 1,087 1,015 897

建筑许可　 1,053 1,060 1,060 974

房屋开工(千户) 1月 12月 11月 14年1月

独栋房屋 678 727 674 583

多户房屋 387 360 341 314

建筑许可(千户) 1月 12月 11月 14年1月

独栋房屋 654 675 654 618

多户房屋 399 385 406 356 (完)
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