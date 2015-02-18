表格：美国1月房屋开工下滑2.0%，建筑许可减少0.7%

重发 - 欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增40%，因削减成本
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
路透2月18日 - 美国商务部周三公布：
* 美国1月房屋开工下降2.0%
* 1月建筑许可减少0.7%
* 1月房屋开工年率为106.5万户(预估为107.0万户)
* 1月建筑许可年率为105.3万户(预估为106.9万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 1月 12月 11月 15年1月/14年1月
房屋开工 -2.0 7.1 -7.1 18.7
建筑许可 -0.7 持平 -3.8 8.1
年率(千户) 1月 12月 11月 14年1月
房屋开工 1,065 1,087 1,015 897
建筑许可 1,053 1,060 1,060 974
房屋开工(千户) 1月 12月 11月 14年1月
独栋房屋 678 727 674 583
多户房屋 387 360 341 314
建筑许可(千户) 1月 12月 11月 14年1月
独栋房屋 654 675 654 618
多户房屋 399 385 406 356 (完)
路透柏林5月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布集团季度获利处于历史高档，即使汽车销量下滑。这是大众在采取措施克服排放丑闻影响之际，执行早该完成的削减成本举措的迹象之一。
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。 根据CME FedWatch，当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。 周二公布的美国4月汽车销售数据疲弱，加重了近期对于美国经济前景的担忧。美国第一季经济以三年来最慢的速度增长。 但鉴于交投水平接近美国总统特朗普去年11月初胜选后几天出现的最低水位，汇市分析师称利空已经充分反应，因此美元整体而言面临的上行风险。 美元指数 小升0.2%。 “如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。