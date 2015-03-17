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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 20:37 BJT

表格：美国2月房屋开工下降17%，建筑许可增长3%

路透3月17日 - 美国商务部周二公布：

* 美国2月房屋开工下降17.0%

* 2月建筑许可增长3.0%

* 2月房屋开工年率为89.7万户(预估为104.9万户)

* 2月建筑许可年率为109.2万户(预估为106.5万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 2月 1月 12月 15年2月/14年2月

房屋开工　 -17.0 持平 6.5 -3.3

建筑许可 3.0 持平 持平 7.7

年率(千户) 2月 1月 12月 14年2月

房屋开工 897 1,081 1,081 928

建筑许可　 1,092 1,060 1,060 1,014

房屋开工(千户) 2月 1月 12月 14年2月

独栋房屋 593 697 725 589

多户房屋 304 384 356 339

建筑许可(千户) 2月 1月 12月 14年2月

独栋房屋 620 661 675 603

多户房屋 472 399 385 411 (完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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