表格：美国2月房屋开工下降17%，建筑许可增长3%

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透3月17日 - 美国商务部周二公布：
* 美国2月房屋开工下降17.0%
* 2月建筑许可增长3.0%
* 2月房屋开工年率为89.7万户(预估为104.9万户)
* 2月建筑许可年率为109.2万户(预估为106.5万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 2月 1月 12月 15年2月/14年2月
房屋开工 -17.0 持平 6.5 -3.3
建筑许可 3.0 持平 持平 7.7
年率(千户) 2月 1月 12月 14年2月
房屋开工 897 1,081 1,081 928
建筑许可 1,092 1,060 1,060 1,014
房屋开工(千户) 2月 1月 12月 14年2月
独栋房屋 593 697 725 589
多户房屋 304 384 356 339
建筑许可(千户) 2月 1月 12月 14年2月
独栋房屋 620 661 675 603
多户房屋 472 399 385 411 (完)
(编译 白云; 审校 王洋)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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